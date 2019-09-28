"Енисей" впервые в истории баскетбольной Единой лиги ВТБ обыграл ЦСКА

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Столичный баскетбольный клуб ЦСКА со счетом 71:80 проиграл красноярскому "Енисею" в гостях в первом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в Красноярске.

Самым результативным игроком матча стал защитник "Енисея" Давиан Берри, набравший 23 очка. У столичной команды больше всех очков набрали разыгрывающий Янис Стрелниекс и легкий форвард Дарран Хиллиард - по 12.

ЦСКА и "Енисей" провели 15-ю очную встречу в Единой лиге ВТБ (учитывая Промо-Кубок ВТБ), ранее ЦСКА неизменно одерживал победы. Красноярский клуб прервал серию поражений от ЦСКА из 18 матчей, "Енисей" побеждал московскую команду в декабре 2010 года (83:65). Всего соперники провели между собой 30 очных встреч, "Енисей" одержал вторую победу при 28 поражениях.

Следующий матч ЦСКА проведет с пермской "Пармой" дома 30 сентября, "Енисей" 6 октября примет на своей площадке подмосковные "Химки".