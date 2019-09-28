Дворец спорта в Барнауле открыли после реконструкции матчем ВХЛ-Б

ТАСС, 28 сентября. Дворец спорта "Титов-Арена" в Барнауле (Алтайский край) после реконструкции в субботу открыли матчем первенства Высшей хоккейной лиги (ВХЛ-Б) между местным клубом "Динамо-Алтай" и курганским "Юниором". Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

Реконструкция началась в начале года. Во время ее проведения местный хоккейный клуб проводил матчи на резервной арене.

Победу в матче одержало "Динамо-Алтай" со счетом 4:3 в овертайме.

"Состоялась церемония, посвященная открытию первенства Высшей хоккейной лиги. Матч между командами "Динамо-Алтай" и "Юниор" (Курган) проходит при заполненных трибунах", - говорится в сообщении.

В церемонии открытия арены принял участие губернатор региона Виктор Томенко. "Хоккей в Алтайском крае любят, понимают, многие воспитанники играют на самых разных уровнях. Мы будем делать все, чтобы и наша команда выступала успешно, и наши гости чувствовали себя здесь комфортно, и все наши болельщики, любители хоккея получали удовольствие от замечательной игры", - цитирует пресс-служба Томенко.

Дворец получил название в честь советского космонавта уроженца Алтайского края Германа Титова. После реконструкции вместительность увеличилась с 3,8 тыс. до 4,6 тыс. зрителей.