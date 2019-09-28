"Динамо" довело серию без побед до пяти встреч, проиграв "Ростову" в матче РПЛ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 сентября. /ТАСС/. Футболисты столичного "Динамо" со счетом 0:3 проиграли "Ростову" в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Ростов-Арене" в присутствии 29990 зрителей.
Голы в матче забили Ивелин Попов (25-я минута), Элдор Шомуродов (37) и Бактиёр Зайнутдинов (83), забивший гол спустя одну минуту после выхода на замену. На 66-й минуте матча за вторую желтую карточку с поля был удален защитник "Динамо" Заурбек Плиев. Игру с трибун наблюдал Павел Мамаев, в конце второго тайма диктор объявил о том, что он подписал двухлетний контракт с ростовским клубом.
Нападающий "Ростова" Шомуродов забил девятый гол в 11 матчах текущего розыгрыша чемпионата страны и вышел на первое место в гонке бомбардиров, опередив форварда самарских "Крыльев Советов" Александра Соболева, в активе которого восемь мячей в 11 играх. Для Зайнутдинова забитый мяч стал первым в составе "Ростова".
"Динамо" не может выиграть в чемпионате страны в пятом матче кряду (пять поражений, три ничьих), последний раз столичный клуб смог победить в матче с "Тамбовом" 24 августа (2:0). В среду "Динамо" проиграло на выезде владивостокскому "Лучу" (0:1) в 1/16 финала Кубка России и покинуло турнир. Последний раз "Динамо" побеждало "Ростов" 2 декабря 2017 года, с тех пор бело-голубые потерпели одно поражение и дважды сыграли вничью.
После 11 туров "Динамо" занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков. "Ростов" поднялся на второе место, набрав 23 очка после 11 встреч.
В следующем туре 5 октября подопечные Дмитрия Хохлова на выезде сыграют с "Оренбургом", "Ростов" днем позднее в гостях встретится с московским ЦСКА.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|10
|7
|2
|1
|18-4
|23
|2
|Ростов
|11
|7
|2
|2
|20-14
|23
|3
|ЦСКА
|10
|7
|1
|2
|15-8
|22
|4
|Краснодар
|10
|6
|2
|2
|21-12
|20
|5
|Локомотив
|10
|6
|2
|2
|17-10
|20
|6
|Урал
|10
|4
|2
|4
|17-20
|14
|7
|Арсенал
|10
|4
|2
|4
|13-14
|14
|8
|Уфа
|10
|4
|2
|4
|11-10
|14
|9
|Спартак
|10
|4
|2
|4
|11-11
|14
|10
|Крылья Советов
|11
|3
|2
|6
|15-16
|11
|11
|Рубин
|10
|3
|1
|6
|6-15
|10
|12
|Динамо
|11
|2
|4
|5
|8-12
|10
|13
|Сочи
|10
|2
|3
|5
|8-13
|9
|14
|Ахмат
|10
|2
|3
|5
|7-15
|9
|15
|Оренбург
|10
|2
|2
|6
|13-18
|8
|16
|Тамбов
|11
|2
|2
|7
|9-17
|8