"Динамо" довело серию без побед до пяти встреч, проиграв "Ростову" в матче РПЛ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 сентября. /ТАСС/. Футболисты столичного "Динамо" со счетом 0:3 проиграли "Ростову" в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Ростов-Арене" в присутствии 29990 зрителей.

Голы в матче забили Ивелин Попов (25-я минута), Элдор Шомуродов (37) и Бактиёр Зайнутдинов (83), забивший гол спустя одну минуту после выхода на замену. На 66-й минуте матча за вторую желтую карточку с поля был удален защитник "Динамо" Заурбек Плиев. Игру с трибун наблюдал Павел Мамаев, в конце второго тайма диктор объявил о том, что он подписал двухлетний контракт с ростовским клубом.

Нападающий "Ростова" Шомуродов забил девятый гол в 11 матчах текущего розыгрыша чемпионата страны и вышел на первое место в гонке бомбардиров, опередив форварда самарских "Крыльев Советов" Александра Соболева, в активе которого восемь мячей в 11 играх. Для Зайнутдинова забитый мяч стал первым в составе "Ростова".

"Динамо" не может выиграть в чемпионате страны в пятом матче кряду (пять поражений, три ничьих), последний раз столичный клуб смог победить в матче с "Тамбовом" 24 августа (2:0). В среду "Динамо" проиграло на выезде владивостокскому "Лучу" (0:1) в 1/16 финала Кубка России и покинуло турнир. Последний раз "Динамо" побеждало "Ростов" 2 декабря 2017 года, с тех пор бело-голубые потерпели одно поражение и дважды сыграли вничью.

После 11 туров "Динамо" занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков. "Ростов" поднялся на второе место, набрав 23 очка после 11 встреч.

В следующем туре 5 октября подопечные Дмитрия Хохлова на выезде сыграют с "Оренбургом", "Ростов" днем позднее в гостях встретится с московским ЦСКА.