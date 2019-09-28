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Футбол в России

"Динамо" довело серию без побед до пяти встреч, проиграв "Ростову" в матче РПЛ

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу ростовчан
Описание
© Максим Романов/ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 сентября. /ТАСС/. Футболисты столичного "Динамо" со счетом 0:3 проиграли "Ростову" в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Ростов-Арене" в присутствии 29990 зрителей.

Голы в матче забили Ивелин Попов (25-я минута), Элдор Шомуродов (37) и Бактиёр Зайнутдинов (83), забивший гол спустя одну минуту после выхода на замену. На 66-й минуте матча за вторую желтую карточку с поля был удален защитник "Динамо" Заурбек Плиев. Игру с трибун наблюдал Павел Мамаев, в конце второго тайма диктор объявил о том, что он подписал двухлетний контракт с ростовским клубом.

Нападающий "Ростова" Шомуродов забил девятый гол в 11 матчах текущего розыгрыша чемпионата страны и вышел на первое место в гонке бомбардиров, опередив форварда самарских "Крыльев Советов" Александра Соболева, в активе которого восемь мячей в 11 играх. Для Зайнутдинова забитый мяч стал первым в составе "Ростова".

"Динамо" не может выиграть в чемпионате страны в пятом матче кряду (пять поражений, три ничьих), последний раз столичный клуб смог победить в матче с "Тамбовом" 24 августа (2:0). В среду "Динамо" проиграло на выезде владивостокскому "Лучу" (0:1) в 1/16 финала Кубка России и покинуло турнир. Последний раз "Динамо" побеждало "Ростов" 2 декабря 2017 года, с тех пор бело-голубые потерпели одно поражение и дважды сыграли вничью.

После 11 туров "Динамо" занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков. "Ростов" поднялся на второе место, набрав 23 очка после 11 встреч.

В следующем туре 5 октября подопечные Дмитрия Хохлова на выезде сыграют с "Оренбургом", "Ростов" днем позднее в гостях встретится с московским ЦСКА.

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит1072118-423
2Ростов1172220-1423
3ЦСКА1071215-822
4Краснодар1062221-1220
5Локомотив1062217-1020
6Урал1042417-2014
7Арсенал1042413-1414
8Уфа1042411-1014
9Спартак1042411-1114
10Крылья Советов1132615-1611
11Рубин103166-1510
12Динамо112458-1210
13Сочи102358-139
14Ахмат102357-159
15Оренбург1022613-188
16Тамбов112279-178
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