Худяков не сумел выйти в финал ЧМ по легкой атлетике в метании диска

ДОХА, 28 сентября. /ТАСС/. Россиянин Алексей Худяков не смог пробиться в финал чемпионата мира по легкой атлетике в метании диска. Соревнования проходят в Дохе.

24-летний россиянин показал 24-й результат (61,27 м), в финал вышли 12 лучших спортсменов. При этом, квалификационный норматив для выхода в финал (65,50 м) сумел выполнить только швед Даниэль Столь (67,88 м).

Худяков является победителем командного чемпионата России (2019), первенства страны (2019), серебряным призером Мемориала братьев Знаменских (2019).

Финал в данном виде программы состоится 30 сентября. Чемпионат мира в Дохе завершится 6 октября. В заявку на турнир вошли 30 российских легкоатлетов, по причине дисквалификации национальной федерации они выступают в нейтральном статусе.