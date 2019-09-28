{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ЧМ по легкой атлетике

Худяков не сумел выйти в финал ЧМ по легкой атлетике в метании диска

Россиянин показал в квалификации 24-й результат

ДОХА, 28 сентября. /ТАСС/. Россиянин Алексей Худяков не смог пробиться в финал чемпионата мира по легкой атлетике в метании диска. Соревнования проходят в Дохе.

24-летний россиянин показал 24-й результат (61,27 м), в финал вышли 12 лучших спортсменов. При этом, квалификационный норматив для выхода в финал (65,50 м) сумел выполнить только швед Даниэль Столь (67,88 м).

Худяков является победителем командного чемпионата России (2019), первенства страны (2019), серебряным призером Мемориала братьев Знаменских (2019).

Финал в данном виде программы состоится 30 сентября. Чемпионат мира в Дохе завершится 6 октября. В заявку на турнир вошли 30 российских легкоатлетов, по причине дисквалификации национальной федерации они выступают в нейтральном статусе.

Теги
ЧМ по легкой атлетике
Футбол в Испании
"Хетафе" проиграл "Барселоне" перед матчем с "Краснодаром" в Лиге Европы
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу сине-гранатовых
Читать полностью