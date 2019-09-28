Гол Крыховяка принес "Локомотиву" победу над "Зенитом" в игре чемпионата России по футболу

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Футболисты московского "Локомотива" обыграли петербургский "Зенит" со счетом 1:0 в матче 11-го тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла в Москве на "РЖД-Арене" в присутствии 21 598 зрителей.

Гол на 48-й минуте забил Гжегож Крыховяк. На 40-й минуте главный арбитр Михаил Вилков отменил гол нападающего "Локомотива" Федора Смолова после просмотра видеоповтора. В добавленное к матчу время судья также при помощи системы видеоассистента рефери (VAR) отменил гол игрока "Зенита" Роберта Мака. Перед матчем голкиперу железнодорожников Маринато Гилерме вручили памятную награду за 300 проведенных за клуб матчей.

Московский клуб одержал третью победу подряд в чемпионате, петербуржцы прервали серию из трех побед в РПЛ. "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка после 11 матчей. "Зенит" идет третьим, имея в активе 23 очка после 11 встреч, уступая "Локомотиву" по результату личной встречи. Лидирует "Ростов", опережающий железнодорожников по результату личной встречи.

В следующем туре 6 октября "Локомотив" на домашнем поле примет тульский "Арсенал", а 1 октября дома сыграет с испанским "Атлетико" во втором туре группового раунда Лиги чемпионов. "Зенит" днем позднее во втором туре группового раунда Лиги чемпионов встретится дома с португальской "Бенфикой", а в 12-м туре РПЛ на выезде сыграет с екатеринбургским "Уралом" 6 октября.

Пушкин и Гоголь на "РЖД-Арене"

У "Локомотива" к матчу успел восстановиться полузащитник и лучший бомбардир Крыховяк, участие которого было под вопросом. Как бы ни надеялся наставник железнодорожников Юрий Семин на возвращение травмированного Алексея Миранчука в строй, полузащитник не попал в заявку на игру. У "Зенита" восстановился нападающий Сердар Азмун, который мог пропустить встречу из-за повреждения, полученного в матче группового этапа Лиги чемпионов против французского "Лиона" (1:1). Впервые в чемпионате с первых минут за "Зенит" сыграл Вячеслав Караваев.

В честь противостояния организаторы пригласили актеров, которые носили одежду жителей Москвы и Санкт-Петербурга 19 века, мужчины были загримированы в известных поэтов и писателей, таких как Александр Пушкин, Николай Гоголь, Антон Чехов. Города славятся своими театрами, в честь этого матч начинался после трех звонков. Перед стартовым свистком генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе поздравил вратаря Маринато Гилерме с 300-й игрой за клуб. Первые символические удары по мячу нанесли два болельщика "Локомотива".

Ни одна из команд в начале матча не собиралась бежать стремглав на ворота соперника, предпочитая играть в закрытый футбол. Игроки очень аккуратно распоряжались мячом, особенно на своей половине поля, любая ошибка могла привести к опасной контратаке. "Локомотив" и "Зенит" в равной степени владели мячом и обменивались позиционными атаками, ища возможности на стандартах. Первый опасный момент случился на 28-й минуте встречи, полузащитник "Локомотива" Жоау Мариу принял мяч возле штрафной площади "Зенита" после прекрасной передачи капитана и защитника Ведрана Чорлуки, разыграл "стеночку" с нападающим Федором Смоловым и пробил точно в перекладину.

После этого эпизода подопечные Семина стали чаще задерживаться на половине поля соперника. На 37-й минуте Мариу перехватил мяч у Себастьяна Дриусси, подал в штрафную, и Смолов головой отправил мяч в сетку. Однако Вилков прибегнул к помощи VAR, так как сомнения вызвал эпизод с отбором мяча у Дриусси, и арбитр принял решение отменить гол. Уже в компенсированное к первому тайму время железнодорожники убежали в контратаку, Смолов выкатил мяч под удар защитнику Бенедикту Хёведесу, но немец не попал в створ ворот.

Во втором тайме "Локомотив" продолжил наседать на ворота соперника. На 48-й минуте защитник железнодорожников Мацей Рыбус прервал опасную атаку "Зенита" и отдал пас вперед на Мариу. После нескольких передач у штрафной площади петербуржцев мяч принял Крыховяк, который точно пробил в нижний угол ворот Андрея Лунева. Во время празднования гола Семин подошел к резервному арбитру Николаю Волошину и в шутку намекнул ему на просмотр VAR.

VAR отменил два гола

После забитого мяча железнодорожники переключились на игру вторым номером. "Зениту" практически не удавалось найти лазейку в обороне "Локомотива", защитники прекрасно взаимодействовали друг с другом и прерывали атаки соперника. На 69-й минуте Юрий Жирков обыграл на левом фланге защитника красно-зеленых Владислава Игнатьева, вошел в штрафную и прострелил в район 11-метровой отметки, но никто из партнеров не откликнулся на эту передачу. Нельзя не отметить игру Чорлуки, который практически всегда выигрывал верховую борьбу у форварда гостей Артема Дзюбы, лишь один раз нападающий смог дотянуться до мяча при подаче в штрафную, но удар пришелся выше ворот.

На 73-й минуте Крыховяк мог оформить дубль - после подачи углового Серкейра Мурило скинул мяч на дальнюю штангу, но поляк не успел вовремя выставить ногу. В заключительном отрезке матча "Зенит" продолжал наседать на ворота "Локомотива", а железнодорожники убегали в опасные контратаки. Уже в добавленное к матчу время гол забил полузащитник "Зенита" Роберт Мак, однако Вилков при помощи системы видеоассистента рефери (VAR) отменил гол игрока петербургской команды, усмотрев игру рукой у полузащитника петербуржцев Алексея Сутормина.