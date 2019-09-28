Гаттузо опроверг слухи о переговорах со "Спартаком" и "Динамо"

ТАСС, 28 сентября. Бывший полузащитник и главный тренер итальянского "Милана" Дженнаро Гаттузо опроверг слухи о том, что он ведет переговоры с московскими футбольными клубами "Спартак" и "Динамо". Об этом футболист сообщил в эфире телеканала "Матч ТВ".

В субботу "Локомотив" переиграл "Зенит" со счетом 1:0 в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Гаттузо присутствовал на матче в качестве зрителя, в связи с чем появились слухи о переговорах между 41-летним специалистом и представителями "Спартака" и "Динамо".

"Я приехал посмотреть футбол, - сказал Гаттузо, - Я слышал разговоры про "Спартак" и "Динамо", это неправда. Я здесь с ассистентом, мы приехали посмотреть два матча, ведь футбол существует не только в Англии или Италии. Говорить о работе в России некорректно по отношению к моим коллегам".

Гаттузо выступал за "Милан" с 1999 по 2012 год, всего за итальянский клуб он сыграл 468 матчей и забил 11 голов. В составе итальянской команды Гаттузо дважды выиграл Лигу чемпионов (2002/03, 2006/07) и дважды стал чемпионом Италии (2003/04, 2010/11). Также в его активе победа на клубном чемпионате мира в 2007 году, в Кубке Италии (2002/03) и в суперкубке страны (2004, 2011). В составе сборной Италии, за которую Гаттузо провел 73 матча и забил 1 гол, он стал чемпионом мира в 2006 году.

В ноябре 2017 года Гаттузо возглавил "Милан", сменив на посту главного тренера Винченцо Монтеллу. В сезоне-2018/19 клуб занял пятое место в чемпионате Италии и не смог квалифицироваться в Лигу чемпионов. 28 мая 2019 года Гаттузо покинул "Милан".