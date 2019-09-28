Гэтлин после серебра ЧМ предпочитает думать о пицце и пиве, а не о завершении карьеры

ДОХА, 28 сентября. /ТАСС/. Американский спринтер Джастин Гэтлин не исключил, что через два года выступит на домашнем чемпионате мира. Об этом 37-летний спортсмен заявил журналистам после завоевания серебряной медали на чемпионате мира в Дохе на дистанции 100 м.

Американец Коулман стал чемпионом мира в беге на 100 м

Победу в забеге с результатом 9,76 секунды одержал его соотечественник Кристиан Коулман. Результат Гэтлина - 9,89 секунды. Два года назад на чемпионате мира в Лондоне Гэтлин в борьбе за золото обошел Коулмана.

"Я люблю Америку, и это мечта выступить на первом в истории США чемпионате мира. Так что я пока не знаю, мне надо все обдумать. Сейчас я думаю лишь о том, чтобы выпить пива, съесть пиццу, хот-дог", - сказал Гэтлин.

"Сейчас я просто хочу посвятить немного времени себе, прежде чем я начну подготовку к олимпийскому сезону", - отметил он.

Гэтлин является трехкратным чемпионом мира, олимпийским чемпионом 2004 года. По ходу карьеры дважды его дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил.

Впервые с 2005 года быстрейшие спринтеры планеты разыграли медали на дистанции 100 м без участия восьмикратного олимпийского чемпиона Усэйна Болта, которому принадлежит рекорд мира (9,58).