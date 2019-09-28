Чемпион мира в спринте Коулман заявил о попытке очернить его допинговой историей

ДОХА, 29 сентября. /ТАСС/. Новый чемпион мира в беге на 100 м американец Кристиан Коулман считает, что люди пытаются запятнать его репутацию, приписывая ему нарушение антидопинговых правил. Об этом он заявил вскоре после победы на турнире в Дохе.

Американец Коулман стал чемпионом мира в беге на 100 м

23-летний Коулман одержал победу спустя три недели после того, как избежал наказание за пропуск трех допинг-тестов. Юристам спортсмена удалось доказать, что в указанный правилами срок в 365 дней он пропустил только два допинг-контроля.

"Я не сделал ничего плохого, - сказал Коулман. - Я не был легкомысленным, просто никто не идеален. Я молодой черный парень, живущий своей мечтой, люди же пытаются запятнать мою репутацию".

"Я продолжу делать то, что я делал, и сосредоточусь на себе, - добавил он. - Теперь я чемпион мира, и это то, что у меня никто не сможет отнять".

Коулман является двукратным серебряным призером чемпионата мира в Лондоне 2017 года. Также ему принадлежит рекорд мира на дистанции 60 м. "Не могу сказать, что с этой ситуацией мне было очень сложно справиться, - отметил он. - Я просто уже немного устал объяснять всю ситуацию отдельным людям, которые не заинтересованы в правде. Все, что я могу сделать, это сосредоточиться на себе, моей семье, моих друзьях, моих болельщиках и моем Господе и Спасителе Иисусе Христе".

Второе место в спринте завоевал еще один американец, олимпийский чемпион 2004 года 37-летний Джастин Гэтлин. Спортсмен по ходу карьеры дважды был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.