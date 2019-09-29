Бузато доволен игрой российских волейболисток в матче Кубка мира против бразильянок

ТАСС, 29 сентября. Главный тренер женской сборной России по волейболу Серджио Бузато заявил, что остался доволен игрой команды в заключительном матче Кубка мира против бразильянок. Комментарий Бузато приводит пресс-служба Международной федерации волейбола (FIVB).

Кубок мира проходит в Японии. Российские волейболистки в заключительном матче на турнире в воскресенье уступили бразильянкам со счетом 1-3 и заняли третье место.

"Сегодня у меня сложилось хорошее впечатление о моей команде, потому что мы играли против одной из лучших сборных мира и одной из лучших школ в мире. Мы чувствуем, что когда идет длинный турнир, команда Бразилии всегда выигрывает, и это результат напряженной работы. Всегда приятно играть против сборной Бразилии", - сказал Бузато.

Женская сборная России впервые завоевала бронзовые медали Кубка мира, в 1999 году россиянки стали серебряными призерами турнира, золотые награды российская команда не выигрывала.