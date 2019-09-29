Костин: Гран-при России "Формулы-1" является одним из главных спортивных проектов ВТБ

СОЧИ, 29 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формулы-1" является одним из главных спортивных проектов ВТБ. Об этом ТАСС заявил глава банка Андрей Костин.

ВТБ стал титульным партнером Гран-при России в 2017 году.

"Я встречался с руководством "Формулы-1". Все довольны, всем нравится, как организован этап в России, - сказал Костин. - "Формула-1" - это важное, глобальное спортивное событие. Мы рады, что являемся титульным спонсором этапа, это один из главных наших спортивных проектов".

Гран-при России проводится в Сочи с 2014 года.