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Гран-при России "Формулы-1"

Костин: Гран-при России "Формулы-1" является одним из главных спортивных проектов ВТБ

Глава ВТБ заявил, что встречался с руководством "Формулы-1"
Президент – председатель правления Банка ВТБ (ПАО) Андрей Костин Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Президент – председатель правления Банка ВТБ (ПАО) Андрей Костин
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

СОЧИ, 29 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формулы-1" является одним из главных спортивных проектов ВТБ. Об этом ТАСС заявил глава банка Андрей Костин.

ВТБ стал титульным партнером Гран-при России в 2017 году.

"Я встречался с руководством "Формулы-1". Все довольны, всем нравится, как организован этап в России, - сказал Костин. - "Формула-1" - это важное, глобальное спортивное событие. Мы рады, что являемся титульным спонсором этапа, это один из главных наших спортивных проектов".

Гран-при России проводится в Сочи с 2014 года.

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