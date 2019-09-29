Папуш: сборной России по гребному слалому не удалось в полной мере выполнить задачу на ЧМ

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Сборная России не смогла в полном объеме выполнить задачу на чемпионат мира по гребному слалому в Испании. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил глава Федерации гребного слалома России (ФГСР) Сергей Папуш.

Чемпионат мира завершился в воскресенье, турнир является одним из этапов отбора на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Сборная России смогла завоевать на нем две лицензии, по одной - в женских и мужских состязаниях в байдарке-одиночке. У женщин квоту российской команде принесла Алсу Миназова, у мужчин - Павел Эйгель. Кроме того, российские гребцы завоевали на турнире две бронзовые медали (в мужкой командной гонке каноэ-одиночек, а также в аналогичной женской дисциплине в байдарках-одиночках).

"Что-то получилось, а что-то - нет, самое главное - мы взяли только две лицензии на Олимпийские игры вместо четырех, - сказал Папуш. - Мужская байдарка выступила хорошо, ребята продемонстрировали высокий класс, в женской байдарке завоевали лицензию, тоже выступили отлично, но разочаровала нас мужская и женская каноэ-одиночка. В женской нас постигла откровенная неудача, которую трудно объяснить, просто провалились - и все тут, но это спорт. А мужская выступила ниже своих возможностей, могли завоевать лицензию, это было совершенно реально, на подобных соревнованиях они показывали такие результаты, но чего-то не хватило".

"Задача у нас была - завоевать квоты, и мы с ней справились не полностью, - добавил Папуш. - Но надо сказать, что остальные команды, что называется, не дремлют, и многие гранды мирового слалома тоже не смогли завоевать четыре лицензии. Это, видимо, связано с тем, что наш вид спорта развивается, и те страны, которые раньше не могли показывать высокие результаты, сейчас это делают и отбирают квоты у лидеров, в том числе - и у нас".

Глава федерации предположил, что российские гребцы могли не справиться с волнением после завоеванных медалей в неолимпийских дисциплинах, из-за чего неудачно выступили в одиночных состязаниях. "Из положительного - завоевали две бронзовые медали. Правда, в неолимпийских видах, но это крайне приятно. Возможно, это и было таким фактором, радостным шоком, после которого ребятам на волне эйфории не удалось с собой справиться на самых ответственных стартах", - сказал он.

Также Папуш отметил, что сборная России будет стараться завоевать лицензии в мужской и женской каноэ-одиночке на чемпионате Европы следующего года. "В любом случае мы настроены на продолжение борьбы в агрессивном стиле и рассчитываем забрать эти квоты на чемпионате Европы 2020 года", - подытожил он.