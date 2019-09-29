"Евпатория" крупно выиграла у "Инкомспорта" в матче чемпионата Крыма по футболу

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Клуб "Евпатория" со счетом 4:1 выиграл на выезде у ялтинского "Инкомспорта" в матче 7-го тура чемпионата премьер-лиги Крымского футбольного союза (КФС), который прошел в воскресенье.

Мячи у гостей на счету Длявера Нуридинова (47-я и 67-я минуты, оба с пенальти), Андрея Васяновича (63) и Евгения Харченко (77), у хозяев отличился Александр Тараповский (30, с пенальти).

Остальные матчи тура завершились с такими результатами: "Океан" - "Кызылташ" - 2:3, "ТСК-Таврия" - "Фаворит - ВД Кафа" - 3:2, "Крымтеплица" - "Севастополь" - 2:1.

В турнирной таблице после семи туров лидирует "ТСК-Таврия" - 15 очков, далее следуют "Евпатория" (14), "Севастополь" (13), "Крымтеплица" (12), "Кызылташ" (11), "Фаворит - ВД Кафа" (9), "Инкомспорт" (3), "Океан" (1).

Проводящий турнир Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций, он был официально зарегистрирован в июле 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова.

Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба "ТСК-Таврия", в сезоне-2016/17 чемпионом стал "Севастополь", в сезоне-2017/18 - "Евпатория", в сезоне-2018/19 - "Севастополь".