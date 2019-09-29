"Краснодар" обыграл "Арсенал" в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 29 сентября. "Краснодар" одержал победу над тульским "Арсеналом" со счетом 2:0 в домашнем матче 11-го тура чемпионата России по футболу.

Забитыми мячами отметились Ари (38-я минута, с пенальти) и Магомед-Шапи Сулейманов (64). В добавленное время прямая красная карточка после использования системы видеоассистента рефери (VAR) была показана игроку "Краснодара" Тонни Вильене. "Краснодар" прервал серию из трех поражений во всех турнирах, до этого команда проиграла швейцарскому "Базелю" в Лиге Европы (0:5), ЦСКА в чемпионате страны (2:3) и "Нижнему Новгороду" в Олимп - Кубке России (0:1). Краснодарцы одержали четвертую победу подряд в очных встречах с тульским клубом, не пропустив ни одного гола.

Дебютный матч в составе "Краснодара" провел португальский полузащитник Мануэл Фернандеш, выйдя на замену на 78-й минуте вместо Дмитрия Стоцкого. Он стал игроком "Краснодара" 2 сентября, до этого португалец в течение пяти сезонов выступал за московский "Локомотив".

В турнирной таблице "Краснодар" занимает четвертое место, набрав 23 очка, столько же в активе имеют еще три команды - "Локомотив", "Ростов" и санкт-петербургский "Зенит". Лидирует в таблице московский ЦСКА с 25 очками. "Арсенал", имея в активе 14 очков, идет на восьмом месте.

В следующем туре "Краснодар" примет московский "Спартак", "Арсенал" в гостях сыграет с "Локомотивом". Оба матча пройдут 6 октября.