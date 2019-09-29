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Футбол в России

"Краснодар" обыграл "Арсенал" в матче чемпионата России по футболу

В добавленное время красную карточку после просмотра видеоповтора получил игрок "Краснодара" Тонни Вильена
Болельщики "Краснодара" Андрей Шрамко/ТАСС
Описание
Болельщики "Краснодара"
© Андрей Шрамко/ТАСС

ТАСС, 29 сентября. "Краснодар" одержал победу над тульским "Арсеналом" со счетом 2:0 в домашнем матче 11-го тура чемпионата России по футболу.

Забитыми мячами отметились Ари (38-я минута, с пенальти) и Магомед-Шапи Сулейманов (64). В добавленное время прямая красная карточка после использования системы видеоассистента рефери (VAR) была показана игроку "Краснодара" Тонни Вильене. "Краснодар" прервал серию из трех поражений во всех турнирах, до этого команда проиграла швейцарскому "Базелю" в Лиге Европы (0:5), ЦСКА в чемпионате страны (2:3) и "Нижнему Новгороду" в Олимп - Кубке России (0:1). Краснодарцы одержали четвертую победу подряд в очных встречах с тульским клубом, не пропустив ни одного гола.

Дебютный матч в составе "Краснодара" провел португальский полузащитник Мануэл Фернандеш, выйдя на замену на 78-й минуте вместо Дмитрия Стоцкого. Он стал игроком "Краснодара" 2 сентября, до этого португалец в течение пяти сезонов выступал за московский "Локомотив".

В турнирной таблице "Краснодар" занимает четвертое место, набрав 23 очка, столько же в активе имеют еще три команды - "Локомотив", "Ростов" и санкт-петербургский "Зенит". Лидирует в таблице московский ЦСКА с 25 очками. "Арсенал", имея в активе 14 очков, идет на восьмом месте.

В следующем туре "Краснодар" примет московский "Спартак", "Арсенал" в гостях сыграет с "Локомотивом". Оба матча пройдут 6 октября.

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1ЦСКА1181218-825
2Локомотив1172218-1023
3Ростов1172220-1423
4Краснодар1172223-1223
5Зенит1172218-523
6Уфа1143411-1015
7Урал1142517-2314
8Арсенал1142513-1614
9Спартак1142512-1314
10Оренбург1132615-1911
11Крылья Советов1132615-1611
12Рубин113266-1511
13Динамо112458-1210
14Сочи102358-139
15Ахмат102357-159
16Тамбов112279-178

 

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