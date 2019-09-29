Американцы с мировым рекордом завоевали золото в смешанной эстафете 4 по 400 м на ЧМ

ДОХА, 29 сентября. /ТАСС/. Сборная США одержала победу в смешанной эстафете 4 по 400 м на чемпионате мира по легкой атлетике. Соревнования проходят в Дохе.
Эллисон Феликс, Кортни Около, Уилберт Лондон и Майкл Черри преодолели дистанцию за 3 минуты 9,34 секунды, установив мировой рекорд. Второе место заняла команда Ямайки (3.11,78), третьими стали спортсмены из Бахрейна (3.11,82).
Предыдущий рекорд (3.12,42) также принадлежал сборной США, американская команда в составе Джессики Бёрд, Жасмин Блокер, Тайрелла Ричарда и Оби Игбокве установила его в квалификационном забеге в субботу.
Россияне не выступают в данном виде программы на чемпионате мира, он впервые проходит на мировых первенствах. В 2020 году смешанная эстафета 4 по 400 м будет представлена на Олимпийских играх.
В общекомандном зачете лидирует команда США, в активе которой три золотые и три серебряные медали. На втором месте располагается команда Китая (1-1-1), на третьем - Кении (1-0-1). На счету российских спортсменов на турнире одна золотая медаль, по причине дисквалификации национальной федерации они выступают в нейтральном статусе.
Чемпионат мира в Дохе завершится 6 октября.
|№
|Команда
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|США
|4
|4
|0
|8
|2
|Ямайка
|2
|1
|0
|3
|3
|Китай
|1
|1
|1
|3
|4
|Кения
|1
|0
|1
|2
|5
|Нидерланды
|1
|0
|0
|1
|5
|Япония
|1
|0
|0
|1
|7
|Бахрейн
|0
|1
|1
|2
|8
|Великобритания
|0
|1
|0
|1
|8
|Польша
|0
|1
|0
|1
|8
|Эфиопия
|0
|1
|0
|1
|Атлеты из России
|1
|0
|0
|1