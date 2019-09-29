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ЧМ по легкой атлетике

Американцы с мировым рекордом завоевали золото в смешанной эстафете 4 по 400 м на ЧМ

Предыдущий рекорд американская команда установила днем ранее в квалификации

ДОХА, 29 сентября. /ТАСС/. Сборная США одержала победу в смешанной эстафете 4 по 400 м на чемпионате мира по легкой атлетике. Соревнования проходят в Дохе.

Эллисон Феликс, Кортни Около, Уилберт Лондон и Майкл Черри преодолели дистанцию за 3 минуты 9,34 секунды, установив мировой рекорд. Второе место заняла команда Ямайки (3.11,78), третьими стали спортсмены из Бахрейна (3.11,82).

Предыдущий рекорд (3.12,42) также принадлежал сборной США, американская команда в составе Джессики Бёрд, Жасмин Блокер, Тайрелла Ричарда и Оби Игбокве установила его в квалификационном забеге в субботу.

Россияне не выступают в данном виде программы на чемпионате мира, он впервые проходит на мировых первенствах. В 2020 году смешанная эстафета 4 по 400 м будет представлена на Олимпийских играх.

В общекомандном зачете лидирует команда США, в активе которой три золотые и три серебряные медали. На втором месте располагается команда Китая (1-1-1), на третьем - Кении (1-0-1). На счету российских спортсменов на турнире одна золотая медаль, по причине дисквалификации национальной федерации они выступают в нейтральном статусе.

Чемпионат мира в Дохе завершится 6 октября.

Таблица медалей ЧМ-2019 по легкой атлетике
КомандаЗолотоСереброБронзаСумма
1США4408
2Ямайка2103
3Китай1113
4Кения1012
5Нидерланды1001
5Япония1001
7Бахрейн0112
8Великобритания0101
8Польша0101
8Эфиопия0101
Атлеты из России1001

 

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