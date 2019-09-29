Фрэйзер-Прайс из Ямайки завоевала золото в беге на 100 м на чемпионате мира

ДОХА, 29 сентября. /ТАСС/. Спортсменка из Ямайки Шелли-Энн Фрэйзер-Прайс одержала победу в забеге на 100 м на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе.
32-летняя спортсменка показала результат 10,71 секунды. Второй стала британка Дина Эшер-Смит (10,83), третьей - Мари-Жозе Та Лу из Кот-д'Ивуара (10,90). Российские спортсменки не выступали в этой дисциплине.
Фрэйзер-Прайс является двукратной олимпийской чемпионкой, она трижды становилась серебряным и один раз бронзовым призером Игр. В активе спортсменки из Ямайки теперь восемь золотых и две серебряные медали чемпионатов мира, а также одна золотая награда чемпионата мира в помещении.
В общекомандном зачете лидирует команда США, в активе которой четыре золотые и четыре серебряные медали. На втором месте располагается команда Ямайки (2-1-0), на третьем - Китая (1-1-1). На счету российских спортсменов на турнире одна золотая медаль, по причине дисквалификации национальной федерации они выступают в нейтральном статусе.
Чемпионат мира в Дохе завершится 6 октября.
|№
|Команда
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|США
|4
|4
|0
|8
|2
|Ямайка
|2
|1
|0
|3
|3
|Китай
|1
|1
|1
|3
|4
|Кения
|1
|0
|1
|2
|5
|Нидерланды
|1
|0
|0
|1
|5
|Япония
|1
|0
|0
|1
|7
|Бахрейн
|0
|1
|1
|2
|8
|Великобритания
|0
|1
|0
|1
|8
|Польша
|0
|1
|0
|1
|8
|Эфиопия
|0
|1
|0
|1
|Атлеты из России
|1
|0
|0
|1