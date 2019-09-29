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ЧМ по легкой атлетике

Фрэйзер-Прайс из Ямайки завоевала золото в беге на 100 м на чемпионате мира

Двукратная олимпийская чемпионка завоевала восьмую золотую медаль на мировых первенствах
Шелли-Энн Фрэйзер-Прайс EPA-EFE/SRDJAN SUKI
Описание
Шелли-Энн Фрэйзер-Прайс
© EPA-EFE/SRDJAN SUKI

ДОХА, 29 сентября. /ТАСС/. Спортсменка из Ямайки Шелли-Энн Фрэйзер-Прайс одержала победу в забеге на 100 м на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе.

32-летняя спортсменка показала результат 10,71 секунды. Второй стала британка Дина Эшер-Смит (10,83), третьей - Мари-Жозе Та Лу из Кот-д'Ивуара (10,90). Российские спортсменки не выступали в этой дисциплине.

Фрэйзер-Прайс является двукратной олимпийской чемпионкой, она трижды становилась серебряным и один раз бронзовым призером Игр. В активе спортсменки из Ямайки теперь восемь золотых и две серебряные медали чемпионатов мира, а также одна золотая награда чемпионата мира в помещении.

В общекомандном зачете лидирует команда США, в активе которой четыре золотые и четыре серебряные медали. На втором месте располагается команда Ямайки (2-1-0), на третьем - Китая (1-1-1). На счету российских спортсменов на турнире одна золотая медаль, по причине дисквалификации национальной федерации они выступают в нейтральном статусе.

Чемпионат мира в Дохе завершится 6 октября.

Таблица медалей ЧМ-2019 по легкой атлетике
КомандаЗолотоСереброБронзаСумма
1США4408
2Ямайка2103
3Китай1113
4Кения1012
5Нидерланды1001
5Япония1001
7Бахрейн0112
8Великобритания0101
8Польша0101
8Эфиопия0101
Атлеты из России1001

 

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