Матч "Сочи" и "Ахмата" закроет программу 11-го тура чемпионата России по футболу

ТАСС, 30 сентября. Футбольный клуб "Сочи" в понедельник проведет домашнюю встречу против грозненского "Ахмата". Матч завершит программу 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игра пройдет на стадионе "Фишт", который вмещает 44 287 человек, начало - 19:30 мск. Главным арбитром встречи назначен Алексей Еськов. Команды впервые встретятся друг с другом в официальном матче.

После десяти туров "Сочи" занимает 14-е место в турнирной таблице, имея в активе девять очков. Главный тренер команды Александр Точилин потихоньку выстраивает взаимосвязи между новыми футболистами (в летнее трансферное окно к команде присоединились 14 игроков), и это периодически приносит результат - в четырех последних играх РПЛ клуб из Сочи дважды добился победы, как например, в десятом туре над московским "Динамо" (3:2). Однако четыре дня спустя сочинцы завершили выступление в Олимп - Кубке России, уступив в 1/16 финала ярославскому "Шиннику" в серии пенальти (основное и дополнительное время - 0:0). Матч с соседом по турнирной таблице станет хорошей проверкой тех идей, которые пытается реализовать Точилин.

Клуб из столицы Чеченской Республики идет строчкой ниже с таким же количеством очков. В последних шести турах чемпионата России "Ахмат" не может победить и забить больше одного гола за игру. Долгожданная победа наступила в Кубке России, где в серии пенальти был обыгран "СКА-Хабаровск" (в основное и дополнительное время - 2:2). Команде Рашида Рахимова необходимо набирать три очка в предстоящей игре, чтобы покинуть зоны вылета и стыковых матчей.

В отличие от "Сочи", "Ахмат" имеет проблемы с составом. Защитник Антон Швец продолжает отбывать трехматчевую дисквалификацию за красную карточку, которую он получил в матче девятого тура против "Ростова" (1:2). По-прежнему травмирован полузащитник Раванелли, который выбыл как минимум до конца осени из-за разрыва крестообразных связок, также в лазарете находится вратарь Виталий Гудиев. Под вопросом участие нападающего Аблая Мбенга, который несколько дней назад приступил к тренировкам в общей группе, футболист получил повреждение в конце августа.