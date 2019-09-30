Шайба Юртайкина не спасла "Сан-Хосе" от проигрыша "Вегасу" в предсезонном матче НХЛ

ТАСС, 30 сентября. "Вегас" на своей площадке обыграл "Сан-Хосе" со счетом 5:1 в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе проигравших отличился российский нападающий Данил Юртайкин (42-я минута). Для 22-летнего форварда это первое результативное действие в составе "Сан-Хосе". У "Вегаса" шайбы забросили Уилльям Каррьер (18), Джимми Шульдт (26), Джонатан Маршессо (29), Марк Стоун (37) и Рейли Смит (44).

"Сан-Хосе" подписал контракт новичка с Юртайкиным в апреле.

Юртайкин в прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) провел в составе ярославского "Локомотива" 40 матчей в регулярном чемпионате, забросив 10 шайб и сделав девять результативных передач. В плей-офф он отметился одной голевой передачей в восьми играх. В составе ярославского "Локо" он стал двукратным победителем Молодежной хоккейной лиги (МХЛ).

В другом предсезонном матче "Вашингтон" победил в гостях "Каролину" со счетом 4:3. В составе победителей по одной голевой передаче сделали нападающий Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов. У "Каролины" два результативных паса в активе нападающего Андрея Свечникова.