Российский теннисист Медведев сохранил четвертое место в рейтинге ATP

ТАСС, 30 сентября. Россиянин Даниил Медведев сохранил четвертую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте ATP.

Медведев на прошлой неделе не выступал на турнирах ATP. 22 сентября в финале турнира St. Petersburg Open (призовой фонд - $1,18 млн) россиянин победил хорвата Борну Чорича. Ранее Медведев гарантировал себе участие в Итоговом турнире ATP, который пройдет в Лондоне с 10 по 17 ноября, в нем примут участие восемь лучших теннисистов по итогам сезона.

Россиянин Карен Хачанов остался на девятом месте, Андрей Рублев поднялся на одну позицию и занимает 35-е место.

В первой десятке рейтинга изменений не произошло - лидирует серб Новак Джокович, второе место занимает испанец Рафаэль Надаль, третье - швейцарец Роджер Федерер.

Рейтинг АТР от 30 сентября:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 9865 очков;

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 9225;

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) - 7130;

4 (4). Даниил Медведев (Россия) - 5305;

5 (5). Доминик Тим (Австрия) - 4415;

6 (6). Александр Зверев (Германия) - 4095;

7 (7). Стефанос Циципас (Греция) - 3420;

8 (8). Кей Нисикори (Япония) - 3330;

9 (9). Карен Хачанов (Россия) - 2810;

10 (10). Роберрто Баутиста-Агут (Испания) - 2575...

35 (36). Андрей Рублев (Россия) - 1261.