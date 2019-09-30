Футболист "Реала" Рамос может быть дисквалифицирован на четыре матча за оскорбление судьи

ТАСС, 30 сентября. Защитник мадридского клуба "Реал" Серхио Рамос может быть дисквалифицирован на четыре матча чемпионата Испании по футболу за оскорбление судьи в игре с "Атлетико". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Diario Sport.

Матч "Атлетико" - "Реал" прошел в субботу и завершился со счетом 0:0. В одном из эпизодов Рамос, который является капитаном "Реала", нелицеприятно отозвался о матери ассистента главного арбитра. Отмечается, что минимальное наказание, которое может получить Рамос, - дисквалификация на четыре матча. В таком случае он, в частности, может пропустить встречу против "Барселоны", которая состоится 26 октября.

В турнирной таблице чемпионата Испании "Реал" занимает первое место, набрав в семи матчах 15 очков. Во вторник команда в матче группового этапа Лиги чемпионов встретится с бельгийским "Брюгге".