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Футбол в Испании

Футболист "Реала" Рамос может быть дисквалифицирован на четыре матча за оскорбление судьи

В одном из эпизодов встречи "Атлетико" - "Реал" защитник нелицеприятно отозвался о матери ассистента главного арбитра

ТАСС, 30 сентября. Защитник мадридского клуба "Реал" Серхио Рамос может быть дисквалифицирован на четыре матча чемпионата Испании по футболу за оскорбление судьи в игре с "Атлетико". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Diario Sport.

Матч "Атлетико" - "Реал" прошел в субботу и завершился со счетом 0:0. В одном из эпизодов Рамос, который является капитаном "Реала", нелицеприятно отозвался о матери ассистента главного арбитра. Отмечается, что минимальное наказание, которое может получить Рамос, - дисквалификация на четыре матча. В таком случае он, в частности, может пропустить встречу против "Барселоны", которая состоится 26 октября.

В турнирной таблице чемпионата Испании "Реал" занимает первое место, набрав в семи матчах 15 очков. Во вторник команда в матче группового этапа Лиги чемпионов встретится с бельгийским "Брюгге".

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