Мельничук, Васильев и Плотников признаны лучшими игроками четвертой недели в КХЛ

ТАСС, 30 сентября. Игрок санкт-петербургского СКА Сергей Плотников признан лучшим нападающим прошедшей недели чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Список лучших игроков опубликован на официальном сайте КХЛ.

Плотников вместе с командой одержал две победы в трех матчах, набрав шесть очков (две шайбы + четыре результативные передачи). Форвард завершил все матчи недели с положительным показателем полезности при общем показателе +5.

Вторую неделю подряд лучшим голкипером признан Алексей Мельничук (СКА), который в трех матчах одержал две домашние победы. Голкипер отразил 94,37 процентов бросков по воротам и показал коэффициент полезности на неделе 1,30. Он же признан новичком недели.

Лучшим защитником недели стал игрок хабаровского "Амура" Валерий Васильев, которой одержал две победы в трех матчах, забросив две шайбы. Во встрече против владивостокского "Адмирала" он забросил победную шайбу (1:2), которая принесла его команде первую победу в сезоне.