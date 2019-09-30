Турецкая бригада арбитров рассудит матч между ЦСКА и "Эспаньолом" в Лиге Европы

ТАСС, 30 сентября. Турецкая бригада арбитров во главе с Али Палабийком получила назначение на матч второго тура группового этапа Лиги Европы между российским ЦСКА и испанским "Эспаньолом". Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ассистентами главного судьи будут Серкан Олгунджан и Чем Сатман, резервным арбитром назначен Мете Калкаван.

Матч группы С между российским "Краснодаром" и испанским "Хетафе" рассудит хорватская бригада рефери. Главным арбитром матча назначен Иван Бебек, его помощниками станут Горан Патаки и Боян Зобеница, резервным рефери выступит Марио Зебец.

ЦСКА в первом матче группового этапа на выезде уступил болгарскому "Лудогорцу" (1:5), "Краснодар" в гостях проиграл швейцарскому "Базелю" (0:5). Встреча между ЦСКА и "Эспаньолом" пройдет 3 октября в Москве, начало - в 19:55 мск. "Краснодар" дома сыграет с "Хетафе" в тот же день, начало встречи - в 22:00 мск.