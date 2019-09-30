Хосе Каррерас заявил, что по-прежнему переживает поражение "Барселоны" от "Ливерпуля" в ЛЧ

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Известный испанский оперный певец Хосе Каррерас признался, что испытывает психологические проблемы после поражения футбольного клуба "Барселона" от английского "Ливерпуля" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов прошлого сезона. Об этом исполнитель рассказал на пресс-конференции в Москве.

"Барселона" в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов сезона-2018/19 обыграла "Ливерпуль" со счетом 3:0, а в ответной встрече потерпела поражение со счетом 0:4, не сумев выйти в финал турнира. 1 октября Каррерас выступит в Государственном Кремлевском дворце. 2 октября испанский клуб из родного города певца в матче второго тура группового турнира Лиги чемпионов - 2019/20 на своем поле примет итальянский "Интер".

"К счастью, я успею вернуться в Барселону и схожу на стадион, посмотрю матч, но должен сказать, что у меня до сих пор некоторые проблемы психологического свойства после того, как "Барселона" проиграла в мае "Ливерпулю", - сказал Каррерас. - Я надеюсь, что "Барселона" постепенно все-таки выйдет на должный уровень и не будет расстраивать своих болельщиков. Что касается матча, буду оптимистом, думаю, что "Барселона" выиграет со счетом 3:0".