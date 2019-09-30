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Лига Европы

Российская бригада рефери во главе с Карасевым рассудит матч ЛЕ "Фейеноорд" - "Порту"

Встреча между командами пройдет в Нидерландах 3 октября

ТАСС, 30 сентября. Арбитр Сергей Карасев рассудит матч второго тура группового этапа Лиги Европы между голландским "Фейеноордом" и португальским "Порту". Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Встреча группы G состоится 3 октября в Нидерландах, начало - в 19:55 мск.

Ассистентами главного судьи выступят Игорь Демешко и Максим Гаврилин, резервным рефери назначен Виталий Мешков.

В первом матче "Порту" обыграл швейцарскую команду "Янг Бойз" (2:1), "Фейеноорд" уступил шотландскому "Рейнджерс" (0:1).

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