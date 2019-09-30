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Кубок мира по шахматам
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Раджабов и Дин Лижэнь сыграли вничью в первой партии финала Кубка мира по шахматам

Вторая партия состоится во вторник
Теймур Раджабов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Теймур Раджабов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 сентября. /ТАСС/. Азербайджанский шахматист Теймур Раджабов белыми фигурами сыграл вничью с китайцем Дин Лижэнем в первой партии финального раунда Кубка мира, который проходит в Ханты-Мансийске.

В первой партии матча за третье место француз Максим Вашье-Лаграв черными фигурами сыграл вничью с китайцем Юй Янъи.

Вторые партии состоятся во вторник.

Раджабов и Дин Лижэнь обеспечили себе место в турнире претендентов 2020 года, выйдя в финал Кубка мира. Победитель соревнования получит право сразиться за шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

В финале и матче за третье место пройдут по четыре партии с 30 сентября по 3 октября. При равном счете 4 октября состоится тай-брейк. В турнире стартовали 128 шахматистов, призовой фонд составляет $1,6 млн, победитель получит $110 тыс.

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