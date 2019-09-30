МВД не зафиксировало нарушений общественного порядка на Гран-при России "Формулы-1"

КРАСНОДАР, 30 сентября. /ТАСС/. Полиция обеспечила охрану общественного порядка на время проведения этапа "Формулы-1" в Сочи, нарушений не было зафиксировано. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Шестой Гран-при России прошел в Сочи с 27 по 29 сентября. Победу в гонке одержал британец Льюис Хэмилтон из команды "Мерседес".

"За период проведения российского этапа чемпионата мира по автогонкам серии "Формула-1" нарушений общественного порядка и законности на территории города-курорта не допущено", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, за порядком следили сотрудники патрульно-постовой службы, Росгвардии и представители Кубанского казачьего войска.

"Оперативная обстановка на территории города находилась под контролем полиции. Места проведения основных мероприятий обследованы кинологами со служебными собаками и специалистами ОМОН", - добавили в ведомстве.

Как сообщается на сайте мэрии Сочи, на "Формуле-1" побывали гости из 49 стран мира. Российские болельщики представляли около тысячи городов.

"На период "Формулы-1" средний уровень заполняемости отелей и гостиниц Адлерского, Хостинского и Центрального районов составил 82 процента", - уточнили в пресс-службе.