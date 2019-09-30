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Лига чемпионов

Парти: "Атлетико" будет играть только на победу в матче Лиги чемпионов с "Локомотивом"

Встреча пройдет во вторник в Москве, начало - 22:00 мск
Томас Парти Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Томас Парти
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Футболисты испанского "Атлетико" будут играть только на победу в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов против московского "Локомотива". Таким мнением с журналистами поделился полузащитник "Атлетико" Томас Парти.

Матч между "Локомотивом" и "Атлетико" пройдет во вторник в Москве. Начало - 22:00 мск.

"Все матчи важны, думаем только о победе, ждем непростой игры, мы очень много работаем, будет сложный матч. Самое важное, что мы работаем каждый день, и работаем хорошо. Мне кажется, мы двигаемся в правильном направлении. У нас состав с опытом, все нормально в этом плане, никто особо не нервничает", - заявил Парти.

"У "Локо" отличная команда, вся команда хороша. Нам важно показать свою игру", - добавил он.

"Локомотив" в первом матче группового турнира обыграл немецкий "Байер" (2:1), "Атлетико" сыграл вничью с итальянским "Ювентусом" (2:2).

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