Симеоне назвал главного тренера ФК "Локомотив" Семина мощной личностью с богатой историей

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин является специалистом с великолепной историей и мощной личностью. Такое мнение журналистам в понедельник высказал главный тренер испанского "Атлетико" Диего Симеоне.

Во вторник "Локомотив" в Москве примет "Атлетико" в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Начало игры - 22:00 мск.

"Возможно, завтра будет оборонительная игра со стороны "Локомотива", но "Локо" смотрелся здорово в Леверкузене (железнодорожники обыграли немецкий "Байер" со счетом 2:1 - прим. ТАСС), когда надо, команда садилась вниз, играла в высокий прессинг, использовала свободные зоны, очень хорошо двигался мяч. Юрий Семин - это тренер с великолепной историей, мощная личность, мы знаем его возможности", - заявил Симеоне.

"Важен каждый следующий матч, поэтому завтрашняя игра - самый важная для нас на данный момент", - заключил он.

Семин возглавлял "Локомотив" с 1992 по 2005 год и с 2009 по 2010 год, потом снова вернулся на пост главного тренера в 2016 году. Под его руководством "Локомотив" трижды становился чемпионом России (2002, 2004, 2018), четырежды выигрывал серебряные медали чемпионата страны (1995, 1999, 2000, 2001) и дважды - бронзовые (1994, 1998). Также команда с ним во главе шесть раз становилась обладателем Кубка России (1996, 1997, 2000, 2001, 2017, 2019) и три раза - победителем Суперкубка России (2003, 2005, 2019). Кроме того, в 2007 году он был президентом "Локомотива".

В параллельном матче группы D итальянский "Ювентус" дома примет "Байер".