Россиянки не вышли в полуфинал ЧМ по легкой атлетике в беге на 400 м

ДОХА, 30 сентября. /ТАСС/. Российские спортсменки не сумели выйти в полуфинал чемпионата мира по легкой атлетике в беге на 400 м. Соревнования проходят в Дохе.

В полуфинал вышли по три лучшие спортсменки из шести забегов, а также шесть лучших легкоатлеток из числа оставшихся (результаты всех шести забегов суммировались). Россиянка Полина Миллер показала 24-й результат (51,96), Ксения Аксенова (51,99) и Алена Мамина (52,15) заняли 25-е и 28-е места соответственно. Полуфинал в данном виде программы состоится 1 октября, финал - 3 октября.

19-летняя Миллер является чемпионкой Европы среди юниоров (2019) и чемпионкой России (2019). 31-летняя Аксенова становилась победительницей (2010) чемпионата Европы в эстафете 4х400 м и серебряным призером чемпионата Европы (2010) в беге на 400 м, чемпионкой России (2010) в беге на 400 м. 29-летняя Мамина является победительницей Универсиады-2013 в эстафете 4х400 м и серебряным призером Универсиды-2013 в беге на 400 м.

Чемпионат мира завершится 6 октября. В заявку на турнир вошли 30 российских легкоатлетов, по причине дисквалификации национальной федерации они выступают в нейтральном статусе.