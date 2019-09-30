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ЧМ по легкой атлетике

Шубенков вышел в полуфинал ЧМ по легкой атлетике на дистанции 110 м с барьерами

Россиянин стал лучшим в своем предварительном забеге
Сергей Шубенков EPA-EFE/JALAL MORCHIDI
Описание
Сергей Шубенков
© EPA-EFE/JALAL MORCHIDI

ДОХА, 30 сентября. /ТАСС/. Россиянин Сергей Шубенков пробился в полуфинал чемпионата мира по легкой атлетике в беге на 110 м с барьерами. Соревнования проходят в Дохе.

Россиянин показал первый результат в своем предварительном забеге (13,27 секунды). В полуфинал выходят по четыре лучших спортсмена из пяти забегов, а также четыре лучших легкоатлета из числа оставшихся (результаты всех пяти забегов суммируются). Полуфинальные забеги в данном виде программы состоятся 2 октября, финал - в тот же день позднее.

28-летний россиянин является чемпионом мира (2015), серебряным (2017) и бронзовым (2013) призером чемпионатов мира, двукратным чемпионом Европы (2012, 2014), серебряным призером чемпионата Европы (2018), чемпионом Европы в помещении (2013), двукратным победителем "Бриллиантовой лиги" (2017, 2018), победителем Континентального кубка IAAF (2014).

Чемпионат мира завершится 6 октября. В заявку на турнир вошли 30 российских легкоатлетов, по причине дисквалификации национальной федерации они выступают в нейтральном статусе.

Теги
ЧМ по легкой атлетике
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