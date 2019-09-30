Шубенков назвал "грязноватым" старт на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе

ДОХА, 30 сентября. /ТАСС/. Российский легкоатлет Сергей Шубенков считает, что допустил много погрешностей во время предварительного забега на дистанции 110 м с барьерами на чемпионате мира в Дохе. Об этом он рассказал журналистам вскоре после финиша.

Шубенков в понедельник пробился в полуфинал с лучшим результатом в своем забеге (13,27 секунды).

"Прошел дальше, так что все хорошо, в принципе, задачу выполнили. Сам забег получился немного грязноватым, не удалось все сделать идеально. Видимо, сказалось волнение и стадион: когда его впервые видишь вживую, он производит позитивное впечатление, мне здесь очень понравилось. Может, немного воздуха не хватает, но температура отличная", - отметил Шубенков.

Полуфинальные забеги состоятся 2 октября, финал - в тот же день. "Дальше так легко мне пробежать уже не удастся, так что будем добавлять в полуфинале и пробиваться в финал, - добавил он. - Сейчас показанным временем доволен, оно вполне себе удобоваримое, было и хуже. Но, повторюсь, забег идеальным не назовешь: и из-за старта, и из-за того, что на одних барьерах меня немного подразвернуло, другие я задевал, третьи, напротив, высоко перепрыгивал".

28-летний россиянин является чемпионом мира (2015), серебряным (2017) и бронзовым (2013) призером чемпионатов мира, двукратным чемпионом Европы (2012, 2014), серебряным призером чемпионата Европы (2018), чемпионом Европы в помещении (2013), двукратным победителем "Бриллиантовой лиги" (2017, 2018), победителем Континентального кубка IAAF (2014).