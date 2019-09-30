"Металлург" продлил серию из поражений в КХЛ до четырех матчей, уступив "Авангарду"

БАЛАШИХА /Московская область/, 30 сентября. /ТАСС/. Омский "Авангард" со счетом 3:2 победил магнитогорский "Металлург" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей дублем отметился Сергей Шумаков (27-я и 32-я минуты), еще одну шайбу на свой счет записал Тейлор Бек (13), у гостей отличились Владимир Галузин (49) и Эрик О'Делл (60). "Авангард" прервал серию из восьми подряд домашних поражений "Металлургу", в предыдущий раз омский клуб побеждал дома в противостоянии с магнитогорцами 14 ноября 2012 года (3:2 ОТ). "Металлург" не может выиграть четвертый матч подряд в КХЛ, в последний раз клуб из Магнитогорска одерживал победу 19 сентября в домашнем матче против московского "Спартака" (4:3).

В турнирной таблице Восточной конференции "Авангард" поднялся на второе место, набрав 16 очков после 11 матчей, "Металлург" занимает последнее, 12-е место, в активе клуба из Магнитогорска 6 очков в 12 играх. В следующем матче "Авангард" в гостях сыграет с рижским "Динамо" 2 октября, "Металлург" днем позднее примет на своей арене ярославский "Локомотив".

В другом матче игрового дня столичное "Динамо" дома в овертайме уступило хельсинкскому "Йокериту" со счетом 1:2. В турнирной таблице Западной конференции "Динамо" идет на пятом месте, набрав после 12 встреч 14 очков, "Йокерит" занимает седьмую строчку, команда после 11 матчей имеет в активе 11 очков.

Результаты других матчей игрового дня:

"Адмирал" (Владивосток) - "Сибирь" (Новосибирск) - 3:2 (по буллитам - 3:1);

"Барыс" (Нур-Султан, Казахстан) - "Куньлунь" (Пекин, Китай) - 2:5;

"Ак Барс" (Казань) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 3:2;

"Динамо" (Рига) - СКА (Санкт-Петербург) - 0:3.