Накайи из Уганды завоевала золото в беге на 800 м на чемпионате мира

ДОХА, 30 сентября. /ТАСС/. Халима Накайи одержала победу в беге на 800 м на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе.

24-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 1 минуту 58,04 секунды, второй стала американка Рейвен Роджерс (1.58,18), третьей еще одна американка Эджи Уилсон (1.58,84). Россияне не выступали в данной дисциплине .

В медальном зачете чемпионата мира лидирует сборная США, завоевавшая четыре золотые и шесть серебряных медалей. На втором месте располагается команда Китая (2-2-2), на третьем - Ямайки (2-1-0). На счету российских спортсменов на турнире две золотые медали, по причине дисквалификации национальной федерации они выступают в нейтральном статусе.

Чемпионат мира в Дохе завершится 6 октября.