{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ЧМ по легкой атлетике

Накайи из Уганды завоевала золото в беге на 800 м на чемпионате мира

Ее результат составил 1 минуту 58,04 секунды

ДОХА, 30 сентября. /ТАСС/. Халима Накайи одержала победу в беге на 800 м на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе.

24-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 1 минуту 58,04 секунды, второй стала американка Рейвен Роджерс (1.58,18), третьей еще одна американка Эджи Уилсон (1.58,84). Россияне не выступали в данной дисциплине .

В медальном зачете чемпионата мира лидирует сборная США, завоевавшая четыре золотые и шесть серебряных медалей. На втором месте располагается команда Китая (2-2-2), на третьем - Ямайки (2-1-0). На счету российских спортсменов на турнире две золотые медали, по причине дисквалификации национальной федерации они выступают в нейтральном статусе.

Чемпионат мира в Дохе завершится 6 октября.

Теги
ЧМ по легкой атлетике
ЧМ по легкой атлетике
Вице-президент "Металлурга" сообщил, что уйдет из клуба, когда выиграет Кубок Гагарина
Магнитогорский клуб потерпел десятое поражение в 12 стартовых матчах КХЛ, уступив на выезде "Авангарду"
Читать полностью