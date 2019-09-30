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ЧМ по легкой атлетике

Швед Штоль завоевал золото в метании диска на чемпионате мира по легкой атлетике

Он показал результат 67,59 метра
Даниэль Штоль EPA-EFE/VALDRIN XHEMAJ
Описание
Даниэль Штоль
© EPA-EFE/VALDRIN XHEMAJ

ДОХА, 30 сентября. /ТАСС/. Швед Даниэль Штоль стал чемпионом мира по легкой атлетике в метании диска. Соревнования проходят в Дохе.

27-летний спортсмен показал результат 67,59 метра. Второе место занял представитель Ямайки Федрик Дарсес (66,94 м), третьим стал австриец Лукас Вайсхайдингер (66,82 м). Россияне не выступали в данной дисциплине .

В медальном зачете чемпионата мира лидирует сборная США, завоевавшая четыре золотые, шесть серебряных и одну бронзовую медали. На втором месте располагается команда Китая (2-2-2), на третьем - Ямайки (2-2-0). На счету российских спортсменов на турнире две золотые медали, по причине дисквалификации национальной федерации они выступают в нейтральном статусе.

Штоль является серебряным призером чемпионата мира 2017 года, также на его счету второе место на чемпионате Европы 2018 года.

Чемпионат мира в Дохе завершится 6 октября.

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