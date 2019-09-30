Вице-президент "Металлурга" сообщил, что уйдет из клуба, когда выиграет Кубок Гагарина

БАЛАШИХА /Московская область/, 30 сентября. /ТАСС/. Вице-президент магнитогорского "Металлурга" Геннадий Величкин заявил, что покинет клуб после того, как станет победителем Кубка Гагарина. Об этом Величкин рассказал журналистам.

В понедельник "Металлург" на выезде уступил "Авангарду" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 2:3. Команда из Магнитогорска потерпела десятое поражение в 12 стартовых матчах и занимает последнее место в турнирной таблицы Восточной конференции.

"Я не хочу никого предавать, сейчас самое легкое - это запаниковать, поднять руки вверх и разойтись. Никто не дождется, вы не представляете, какое давление я сейчас испытываю, но я не уйду, так как это будет предательством. Я уйду, когда мы выиграем Кубок Гагарина и я вручу его болельщикам. После этого я развернусь и уйду", - отметил Величкин.

Величкин работает в "Металлурге" с 1991 года. За годы его руководства клуб дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016), пять раз чемпионом России (1999, 2001, 2007, 2014, 2016), обладателем Кубка России (1998), чемпионом Евролиги (1999, 2000), обладателем Суперкубка Европы (2000), обладатем Кубка Шпенглера (2005) и обладателем Кубка европейских чемпионов (2008).