Величкин: хоккеист "Металлурга" Мозякин находится не в своей тарелке

БАЛАШИХА /Московская область/, 30 сентября. /ТАСС/. Нападающий магнитогорского "Металлурга" Сергей Мозякин находится не в своей тарелке на старте регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение журналистам высказал вице-президент "Металлурга" Геннадий Величкин.

В понедельник "Металлург" на выезде уступил "Авангарду" в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:3. Команда из Магнитогорска потерпела десятое поражение в 12 стартовых матчах и занимает последнее место в турнирной таблицы Восточной конференции. 38-летний Мозякин в 12 матчах набрал четыре (один гол + три результативные передачи) очка.

"Не бывает так, что в прошлом году игрок был хорош, а в этом нет. Мозякин действительно пока не в своей тарелке, но он скоро будет тем, кем был", - подчеркнул Величкин.

Мозякин провел 602 матча в регулярном чемпионате лиги. Он является лидером по данному показателю, всего в КХЛ он провел 743 матча, в которых набрал 855 очков (389 шайб + 466 результативных передач).