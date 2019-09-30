Величкин: "Металлург" обладает очень хорошими хоккеистами, но команды пока нет

БАЛАШИХА /Московская область/, 30 сентября. /ТАСС/. Магнитогорский "Металлург" обладает очень хорошим подбором хоккеистов, но командная игра находится в зародыше. Об этом рассказал вице-президент "Металлурга" Геннадий Величкин.

В понедельник "Металлург" на выезде уступил "Авангарду" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 2:3. Команда из Магнитогорска потерпела десятое поражение в 12 стартовых матчах и занимает последнее место в турнирной таблицы Восточной конференции.

"У нас очень хорошие игроки, все четыре пятерки. И вратари, и нападение, и оборона, но команды пока нет. Наверное, так просто команда не рождается, по сути на 50 процентов у нас новая команда, получилось так, что случилась перестройка. Все хотят выигрывать, зарабатывать очки, голы и передачи, но к сожалению, быстро так не бывает", - отметил Величкин.

"Рождение происходит в муках, но мы видим, что команда борется, сражается, очень упорно работает на тренировках. Мы же не сдаемся, руки не подняли, паники никакой нет. Конечно, психологически очень тяжело, мне очень тяжело, я не привык к такой ситуации. Пока команды нет, но она в зародыше и вот-вот родится и даст о себе знать", - добавил он.

После трех матчей Илья Воробьев сменил чеха Йозефа Яндача на поту главного тренера "Металлурга". "Была серьезная встряска, когда поменяли тренера, но нос никто не вешает. Нельзя говорить, что такое начало - результат провальной предсезонки Яндача. Были учтены все ошибки предсезонки прошлого сезона, наоборот, тренерский штаб во главе с Йозефом старался найти что-то новое", - подчеркнул Величкин.

"Мы уделили очень много внимания физической подготовке, думаю, что, наверное, мы слишком сильно старались и перестарались. Но постепенно команда приходит в себя. В конце предсезонки, когда надо было наигрывать тактику и стратегию, у нас девять человек сидели в лазарете, и мы наигрывали молодежь. База физическая была заложена, а игровая, думаю, придет в ближайшее время", - резюмировал вице-президент "Металлурга".