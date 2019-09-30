Борзаковский заявил, что легкоатлетка Ласицкене вошла в историю после победы на ЧМ

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Прыгунья в высоту Мария Ласицкене вошла в историю, победив в третий раз на чемпионате мира по легкой атлетике. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский.

Ранее в понедельник Ласицкене стала первой в мире трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту, победив в Дохе с результатом 2,04 метра.

"Сегодня Маша [Ласицкене] вошла в историю, став первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту. Это выдающееся достижение, и я очень рад, что оно принадлежит спортсменке из России. Борьба в секторе сегодня была очень захватывающей, и я доволен, что именно Маша на главном старте сезона оказалась первой. Нельзя, конечно, не отметить заслуги ее личного тренера Геннадия Гариковича [Габрилян] (тренер Ласицкене - прим. ТАСС), это отличный тандем, который, я уверен, завоюет еще не одну золотую медаль", - сказал Борзаковский.

Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту, она побеждала на мировых первенствах также в 2015 и 2017 годах. Также Ласицкене является двукратной чемпионкой мира в помещении (2014, 2018), четырехкратной победительницей "Бриллиантовой лиги" (2014, 2017, 2018, 2019), победительницей (2018) и серебряным призером (2014) чемпионата Европы, двукратной чемпионкой Европы (2015, 2019) в помещении.