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Летние олимпийские виды спорта

Мужская сборная России по волейболу начинает борьбу за трофей Кубка мира

Первым соперником станет команда Ирана
Волейболисты сборной России EPA-EFE/ANTONIO BAT
Описание
Волейболисты сборной России
© EPA-EFE/ANTONIO BAT

ТАСС, 1 октября. Российские волейболисты стартуют на Кубке мира в Японии. Первым соперником подопечных Туомаса Саммельвуо станет команда Ирана.

Стартовая встреча сборной России на турнире пройдет в Нагано и начнется в 08:00 мск. Перед Кубком Мира команда принимала участие в чемпионате Европы. Подопечные Саммельвуо завершили борьбу за медали на стадии четвертьфинала, уступив со счетом 1-3 сборной Словении, которая заняла по итогам первенства второе место.

В составе национальной команды произошли изменения перед Кубком мира. Из участников чемпионата Европы в Японию полетели всего пять игроков: блокирующий Иван Яковлев, доигровщики Антон Семышев и Антон Карпухов, а также либеро Валентин Голубев и Евгений Андреев. Саммельвуо включил в состав сборной одного дебютанта - доигровщика казанского "Зенита" Андрея Сурмачевского. Диагональный Павел Круглов был вызван в национальную команду впервые с 2015 года, также в состав вошел олимпийский чемпион связующий Сергей Гранкин.

Розыгрыш Кубка Мира проводится один раз в четыре года. Участие в турнире принимают 12 команд со всех континентальных зон Международной федерации волейбола (FIVB). Соперники встречаются друг с другом по одному разу - сборная, набравшая наибольшее количество очков, становится победителем Кубка мира. После матча с иранцами российские волейболисты встретятся с командами Канады, Австралии, Бразилии, Египта, Польши, Японии, Италии, Аргентины, США и Туниса.

Кубок мира пройдет с 1 по 15 октября в японских городах Нагано и Хиросима. Ранее аналогичный турнир в Японии состоялся среди женских команд. Сборная России под руководством Серджио Бузато заняла третье место. Мужская сборная России дважды становилась победителем Кубка Мира (1999, 2011), действующим чемпионом является команда США.

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