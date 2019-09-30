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НХЛ

Клуб НХЛ "Филадельфия" проиграл "Лозанне" в предсезонном матче в Швейцарии

4 октября "Филадельфия" начнет регулярный чемпионат матчем против "Чикаго" в Праге в рамках NHL Global Series

ТАСС, 1 октября. "Филадельфия", выступающая в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), уступила швейцарской "Лозанне" со счетом 3:4 в предсезонном матче. Встреча прошла в Швейцарии.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Янник Херрен (5-я минута), Кори Эммертон (11), Йоэль Генацци (14) и Йоэль Вермин (24). У проигравших отличились Клод Жиру (26), Коннор Баннаман (46) и Шон Кутюрье (58).

Сезон НХЛ стартует в ночь на 3 октября. "Филадельфия" свой первый матч проведет 4 октября против "Чикаго", встреча пройдет в Праге в рамках NHL Global Series. Кроме того, в 2019 году в Европе пройдут еще две игры регулярного чемпионата НХЛ - 8 и 9 ноября "Тампа" и "Баффало" проведут матчи в Стокгольме.

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