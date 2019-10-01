Легкоатлетка Сидорова вернулась в Москву после победы на чемпионате мира

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Самолет с чемпионкой мира в прыжках с шестом Анжеликой Сидоровой совершил посадку в столичном аэропорту Домодедово. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Пусть сравнивают с Исинбаевой, что я могу сделать?"

"Пусть сравнивают с Исинбаевой, что я могу сделать?" Анжелика Сидорова о победе на ЧМ

В воскресенье Сидорова завоевала золотую медаль чемпионата мира, преодолев планку на высоте 4,95 м.

"Для победы на чемпионате мира все сложилось удачно - и физическое, и психологическое состояние, и, конечно же, помогла поддержка болельщиков. Сейчас чувствую большую усталость, поэтому на данный момент план просто отдохнуть", - сказала Сидорова журналистам.

28-летняя Сидорова установила личный рекорд, ранее высшим достижением спортсменки был результат 4,86 м на открытом воздухе и 4,91 м - в помещении. В активе спортсменки две серебряные медали чемпионатов мира в помещении, золотая медаль чемпионата Европы, а также две золотые и одна бронзовая награда чемпионатов Европы в помещении.

Чемпионат мира в Дохе завершится 6 октября. В заявку на турнир вошли 30 российских легкоатлетов. По причине дисквалификации национальной федерации они выступают в нейтральном статусе.