Российские волейболисты стартовали на Кубке мира с победы над иранцами

ТАСС, 1 октября. Сборная России одержала победу над командой Ирана в первом матче на Кубке мира по волейболу. Соревнования проходят в Японии.

Встреча завершилась со счетом 3-1 (25:21, 25:18, 24:26, 25:22) в пользу россиян. В следующем матче российская команда сыграет со сборной Канады, встреча пройдет 2 октября.

Розыгрыш Кубка Мира проводится один раз в четыре года. Участие в турнире принимают 12 команд со всех континентальных зон Международной федерации волейбола (FIVB). Соперники встречаются друг с другом по одному разу - сборная, набравшая наибольшее количество очков, становится победителем Кубка мира.

Турнир завершится 15 октября.