Американец Хантер должен в ближайшее время дать согласие на бой с Поветкиным

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Американский боксер Майкл Хантер должен в ближайшие дни дать согласие на поединок с россиянином Александром Поветкиным. Об этом ТАСС сообщили в компании "Мир бокса".

"Саша сейчас в отличной физической форме, - сказал ТАСС глава "Мира бокса" Андрей Рябинский. - После такого громкого и уверенного возвращения на ринг он не должен сдавать позиции. Хантер - сильный соперник, он хорошо и быстро двигается, держит дистанцию. Но я уверен, что Саша сможет поквитаться с Хантером за своего соотечественника (13 сентября Хантер победил россиянина Сергея Кузьмина - прим. ТАСС) и одержать бесспорную победу".

Предварительно поединок состоится 7 декабря на вечере бокса в Саудовской Аравии, главным событием которого станет бой Энди Руиса и Энтони Джошуа. На данный момент ожидается официальное подтверждение со стороны представителей Хантера.

На счету 40-летнего Поветкина 35 побед (24 нокаутом) и два поражения. В активе 31-летнего американца 18 побед (12 нокаутом) и одно поражение.