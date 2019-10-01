Тренеры сборной РФ по регби произвели девять изменений в составе перед матчем с ирландцами

ТОКИО, 1 октября. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по регби во главе с Лином Джонсом произвел девять изменений в составе команды перед матчем с ирландцами на Кубке мира в Японии. Об этом сообщает пресс-служба Федерации регби России.

В первых двух встречах на турнире россияне проиграли японцам (10:30) и команде Самоа (9:34). Матч со сборной Ирландии пройдет в четверг в Кобе, начало - 13:15 мск.

С ирландцами не сыграют Юрий Кушнарев, Валерий Морозов, Станислав Сельский, Андрей Остриков, Виталий Живатов, Никита Вавилин, Василий Дорофеев, Дмитрий Герасимов и Василий Остроушко.

Полностью состав сборной России на матч с ирландцами выглядит следующим образом: Андрей Поливалов, Евгений Матвеев, Кирилл Готовцев, Андрей Гарбузов, Богдан Федотко, Антон Сычев, Тагир Гаджиев, Виктор Гресев, Дмитрий Перов, Рамиль Гайсин, Денис Симпликевич, Кирилл Голосницкий, Игорь Галиновский, Герман Давыдов, Василий Артемьев.

Россияне выступают в группе А с командами Японии, Самоа, Ирландии и Шотландии. В четвертьфинал выйдут две лучшие сборные.

Команда России второй раз принимает участие в Кубке мира. Россияне дебютировали на турнире в 2011 году, тогда они заняли последнее место в группе и не сумели побороться за награды.