Бывший тренер легкоатлета Фара отстранен на четыре года за нарушение антидопинговых правил

ТАСС, 1 октября. Бывший тренер четырехкратного олимпийского чемпиона в беге на 5000 м и 10000 м британца Мо Фара Альберто Салазар дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает вещательная корпорация Би-би-си.

Подобное решение было принято после четырехлетнего расследования, проведенного Антидопинговым агентством США, и закрытого судебного разбирательства, которое длилось два года. 61-летний Салазар опроверг обвинения и заявил, что намерен подать апелляцию. Отмечается, что коллега Салазара эндокринолог Джеффри Браун также получил четырехлетнюю дисквалификацию.

"Nike Oregon Project (компания, которой руководит Салазар - прим. ТАСС) никогда не допустит нарушений антидопинговых правил. Я собираюсь подать апелляцию и с нетерпением жду окончания этого несправедливого и затяжного процесса, который, я уверен, приведет к правде. Я всегда следил за соблюдением кодекса Всемирного антидопингового агентства (WADA)", - сказал Салазар.

Ранее независимая комиссия в результате расследования обнаружила, что Салазар и Браун использовали смеси из препаратов для повышения уровня тестостерона у своих подопечных на основе L-карнитина. New York Times писала, что Салазар принуждал спортсменов употреблять запрещенные препараты, а тем, кто отказывался, угрожал разрывом спонсорского контракта.

Салазар был тренером Фара в период с 2011 по 2017 год, за это время британский легкоатлет четыре раза завоевывал золотые медали Олимпийских игр, шесть раз становился чемпионом мира и пять раз - чемпионом Европы. 31 октября 2017 года Фара объявил о прекращении сотрудничества со специалистом, при этом он отметил, что допинговый скандал вокруг Салазара не стал причиной для смены тренера.