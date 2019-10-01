Победители и призеры ЧМ по боксу освобождены от участия в чемпионате России

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Федерация бокса России освободила победителей и призеров чемпионата мира от выступления на чемпионате России. Об этом на церемонии награждения заявил главный тренер сборной России Виктор Фархутдинов.

"Впереди очень сложный этап подготовки - отбор на Олимпийские игры. Призеры и чемпионы мира освобождены от чемпионата России", - сказал Фархутдинов.

Чемпионат мира по боксу прошел в Екатеринбурге с 7 по 21 сентября. Сборная России завоевала четыре медали - три золотые и одну бронзовую. Золотые награды завоевали Андрей Замковой в весовой категории до 69 кг, Глеб Бакши (до 75 кг) и Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг).

Бронза в активе супертяжеловеса Максима Бабанина.