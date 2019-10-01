Федерация бокса России наградила победителей и призеров ЧМ премиями и автомобилями

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Федерация бокса России вручила награды победителям и призерам чемпионата мира, а также их тренерам. Мероприятие прошло во вторник в Центре прогресса бокса в Москве.

Чемпионы мира - Андрей Замковой (до 69 кг), Глеб Бакши (до 75 кг) и Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг) - получили от федерации сертификаты на сумму 5 млн рублей, а также автомобили Toyota Camry. Личные тренеры спортсменов получили сертификаты на 1 млн рублей. Бронзовый призер мирового первенства Максим Бабанин (свыше 91 кг) получил сертификат на 1 млн рублей, его тренер - на 250 тысяч. Главный тренер сборной России Виктор Фархутдинов получил сертификат на 3 млн рублей.

"Ребята показали хороший результат. Но радоваться рано, это только старт. Отсюда должны пойти новые победы, нам еще предстоит Олимпиада. Это хороший старт для обновления федерации и национальной команды", - сказал генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

"Чемпионат мира прошел на высоком уровне. Результат великолепный, подготовка была хорошая. Мы сделали правильный выбор, ни в ком не ошиблись", - сказал Фархутдинов.

Чемпионат мира по боксу прошел в Екатеринбурге с 7 по 21 сентября. Сборная России завоевала четыре медали - три золотые и бронзовую.