Овечкин заявил, что на старте сезона НХЛ будет готов на 75 процентов

ТАСС, 1 октября. Российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин оценил готовность к старту сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 75 процентов. Комментарий спортсмена приводит "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу лиги.

В сезоне-2018/19 Овечкин в восьмой раз в карьере преодолел рубеж в 50 шайб, став в восьмой раз обладателем "Морис Ришар Трофи" - приза лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ. Всего на счету форварда "Вашингтона" 1211 очков (658 голов + 553 передачи) в 1084 встречах. В предстоящем сезоне Овечкин может стать восьмым игроком в истории лиги, достигшим рубежа в 700 шайб.

"Я знаю, что к старту сезона быть на 100 процентов готовым невозможно. Надо подготовиться на 75 процентов, в течение сезона набрать форму и к плей-офф подойти готовым на 100 процентов", - сказал Овечкин.

"Добраться до 700 голов? Посмотрим, как пойдет. Чем ближе буду подбираться к этой цели, тем больше стану обращать на нее внимание и думать о ней. В данный момент еще рано", - добавил капитан "Вашингтона".

Овечкин в составе "Вашингтона" становился обладателем Кубка Стэнли в сезоне-2017/18. В составе сборной России форвард трижды становился чемпионом мира, также в его активе две серебряные и четыре бронзовые награды турнира.