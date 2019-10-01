Гольфист Вудс намерен вернуться к тренировкам после операции на колене

ТАСС, 1 октября. Американский гольфист Тайгер Вудс заявил, что вернется к тренировкам после операции на колене. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал ABC.

В августе Вудс перенес операцию на левом колене. По словам спортсмена, врачи разрешили ему вернуться к полноценным тренировкам, однако сам гольфист все еще испытывает болевые ощущения. По информации источника, 43-летний Вудс намерен принять участие на турнире PGA-тура Zozo Championship, который пройдет в Японии с 24 по 27 октября.

"Врачи дали мне зеленый свет, так что пару дней назад я сыграл девять лунок. Боль еще есть, но я уже могу поднимать тяжести", - сказал Вудс.

В последние годы Вудс перенес несколько операций на позвоночнике, а также имел проблемы со злоупотреблением запрещенных веществ. После очередной операции он почти полностью пропустил сезон-2017. В сентябре 2018 года он одержал первую победу на турнире в PGA-туре, а в апреле 2019 года гольфист победил на турнире "Мастерс" в Огасте впервые за десять лет.

На счету Вудса 15 побед на турнирах Большого шлема. По их количеству его опережает только американец Джек Никлаус (выступал с 1957 по 2005 год), на счету которого 18 титулов.

Вудс занимал первое место в мировом рейтинге на протяжении 623 недель (последний раз находился на вершине рейтинга в октябре 2010 года). Он является одним из самых высокооплачиваемых спортсменов в истории.