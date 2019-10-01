Гандболисты "Загреба" не прибыли на матч со "Спартаком" в Москву из-за непогоды

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Матч гандбольной SEHA-Газпром лиги между российским "Спартаком" и хорватским "Загребом" перенесен на неопределенный срок из-за плохих погодных условий в Вене, которые не позволили гандболистам гостевой команды вовремя прибыть в Россию. Об этом ТАСС сообщили в московском клубе.

Встреча была запланирована на 1 октября.

"Матч не состоится в связи с тем, что соперник не сумел вовремя прибыть в Россию. Причиной этому стали погодные условия, не позволившие вовремя вылететь в Москву гандболистам "Загреба". На данный момент матч перенесен, дата не определена", - сказал собеседник агентства.

"Спартак" потерпел три поражения в трех матчах и занимает пятое место в группе В. Согласно регламенту соревнований, по две лучшие команды из двух групп напрямую выйдут в 1/4 финала, все остальные сыграют матчи 1/8 финала.

SEHA-Газпром лига была образована в 2011 году. В ней выступают ведущие гандбольные клубы стран Восточной Европы.