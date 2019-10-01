Колобков: российские гребцы в последнее время выступали ниже своего уровня

ТАСС, 1 октября. Сборная России по гребле на протяжении последних трех олимпийских циклов выступала ниже своего уровня. Такое мнение высказал министр спорта России Павел Колобков, комментарий которого приводит пресс-служба Министерства спорта РФ.

Во вторник Колобков в Министерстве спорта РФ провел рабочую встречу с президентом Федерации гребного спорта России Алексеем Свириным.

"В Минспорте России прошло заседание штаба по подготовке сборных команд России к участию в Олимпийских играх, на котором было принято решение провести ряд встреч с руководством спортивных федераций, обсудить итоги завершения сезона, а также планы на следующий, в том числе, квалификационный отбор на Игры-2020, - сказал Колобков. - Завершился чемпионат мира по гребному спорту. К сожалению, неудачно для российской команды: ни один экипаж не прошел отбор, хотя у нас были определенные перспективы".

"Мы определили основные приоритеты, через несколько дней начинается подготовка к новому сезону. До четырех экипажей могут пройти отбор на Олимпиаду, сейчас необходимо четко разобраться по каждому экипажу и каждому спортсмену, плану подготовки, обеспечению оборудованием, по контролю над подготовкой. Мы договорились встретиться еще раз через пару недель уже с тренерами по дисциплинам. Пора готовиться к следующему олимпийскому циклу, потому что последние три олимпийских цикла сборная команда по гребле выступала не на том уровне, которого мы все ждем", - добавил министр спорта.

Свирин отметил, что в ближайшее время будут обсуждены все моменты по подготовке к летней Олимпиаде 2020 года в Токио. "На данный момент у нас нет ни одной лицензии, но шансы у нас остаются. Впереди два этапа отбора, которые пройдут в апреле и мае следующего года, будут две квалификационные регаты, на которых мы сможем завоевать лицензии на Олимпийские игры, план уже практически готов. Павел Анатольевич указал на некоторые моменты, которые необходимо детально проработать, в ближайшее время мы обсудим все моменты по подготовке к отборочным соревнованиям и к Олимпийским играм 2020 года", - сказал он.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года. На последних трех Олимпиадах российские гребцы оставались без медалей. В предыдущий раз россияне завоевывали награду на Играх 2004 года в Афинах, тогда мужская сборная России победила в соревнованиях парных четверок.